Кадыров призвал россиян встать на защиту страны
Глава Чечни заявил, что необходимо встать вокруг президента и обеспечить безопасность государства.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что России не нужна мобилизация. Он отметил, что россияне должны сами сплотиться и встать на защиту страны, передает
«Никто не должен объявлять мобилизацию», — сказал Кадыров во время выступления на марафоне «Новые горизонты».
Глава Чечни заявил, что необходимо «мобилизоваться, встать вокруг президента и обеспечить безопасность нашего государства».