Кадыров призвал россиян встать на защиту страны

Глава Чечни заявил, что необходимо встать вокруг президента и обеспечить безопасность государства.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что России не нужна мобилизация. Он отметил, что россияне должны сами сплотиться и встать на защиту страны, передает РИА Новости .

«Никто не должен объявлять мобилизацию», — сказал Кадыров во время выступления на марафоне «Новые горизонты».

Глава Чечни заявил, что необходимо «мобилизоваться, встать вокруг президента и обеспечить безопасность нашего государства».