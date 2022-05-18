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Фомин пообщался с учителями, родителями и учениками Лесновской и Шиловской школ
В учреждениях начались ремонтные работы по федеральной программе.

Председатель областной Думы Аркадий Фомин пообщался с учителями, родителями и учениками Лесновской и Шиловской школы № 2. Об этом сообщила пресс-служба органа.

В начале мая в учреждениях начались ремонтные работы по федеральной программе.

Председатель регионального парламента напомнил, что поручение о разработке программы дал президент Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» в июне 2021 года.

«В Рязанской области за два года капитально отремонтируют 37 образовательных учреждений, пять из них — в Шиловском районе. Нам удалось включить в программу такое количество школ во многом благодаря активности родительских комитетов и педагогов», — отметил Аркадий Фомин.

Начальник управления образования администрации Шиловского района Надежда Чиенева отметила, что начаты работы по утеплению фасадов. Впереди рабочие поменяют оконные блоки. К 1 сентябрю должны быть заменены все коммуникации, кровля, отделаны внутренние помещения, приобретена новая мебель и оборудование.

Школьники и родители показали дизайн-проекты фасадов школ, выбранные в результате обсуждения и голосования. Глава облдумы подчеркнул, что и визуализация отделки внутренних помещений должна быть согласована предварительно.

«Как дети хотят, как они видят, так и нужно сделать. У всех должен быть равный доступ к принятию решений», — заметил Аркадий Фомин.

Председатель областной Думы отметил, что подрядчику предстоит выполнить огромный объем работ в очень сжатые сроки.

«Мы вместе с вами должны проконтролировать каждый этап ремонта, поэтому будем часто встречаться в школах в летнее время. И если будет необходимость, проведем совместные мероприятия по благоустройству территории», — подчеркнул Фомин.