Власти Швеции подписали заявку на вступление в НАТО

Ранее о решении вступить в альянс заявила Финляндия.

Глава министерства иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление государства в НАТО. Об этом сообщило РИА Новости .

Отмечается, что министр подписала документы утром во вторник, 17 мая.

Решение подать заявку на членство в альянсе правящая социал-демократическая партия Швеции приняла в воскресенье, 15 мая. При этом отмечается, что государство при одобрении выступит против размещения военных баз и ядерного оружия на своей территории.

По словам премьера Швеции Магдалены Андерссон, вступление в НАТО скажется на безопасности страны и народа положительно.

Ранее о решении вступить в альянс заявила Финляндия.