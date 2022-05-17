В Якутии неоднократно судимый россиянин убил двух человек

Сначала он забил металлическим предметом одного мужчину, а затем утопил в реке другого.

В Якутии неоднократно судимый россиянин убил двух человек. Об этом во вторник, 17 мая, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя регионального управления Следственного комитета России Надежда Дворецкая.

Установлено, что 7 мая неоднократно судимый мужчина напал сначала на 51-летнего прохожего и ударил его металлическим предметом по голове. От полученных травм мужчина скончался. В ту же ночь злоумышленник схватил другого прохожего и скинул вниз с моста, после чего спустился под мост и нанес потерпевшему несколько ударов по голове, перетащил к воде и утопил.

Тела погибших нашли 7 и 8 мая в разных частях города.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Они задержали предполагаемого преступника. Им оказался 38-летний уроженец Иркутска.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения.