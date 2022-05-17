В Совете Федерации предложили создать альтернативу «Википедии»
Сенатор Лилия Гумерова отметила, что ресурсов и потенциала «достаточно для того, чтобы сделать правдивую альтернативную платформу».
В Совете Федерации предложили создать платформу, альтернативную Википедии. Об этом сообщило
Инициативу высказала глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
«Наше предложение — обеспечить формирование интернет-энциклопедии, включающей достоверные данные, как альтернативу Википедии», — заявила сенатор во время «круглого стола» «Традиционное духовно-нравственное воспитание молодежи в современном образовательном пространстве».
Также она отметила, что ресурсов и потенциала «достаточно для того, чтобы сделать правдивую альтернативную платформу».