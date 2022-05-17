В Сасовском районе сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя
Инцидент произошел в районе села Алешино.
В Сасовском районе сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя. Об этом сообщило региональное УМВД.
Инцидент произошел в районе села Алешино.
Полицейские попросили остановиться водителя Lada. При общении с мужчиной они обнаружили у него устойчивый запах алкоголя изо рта. Также они обратили внимание на неуверенную походку.
26-летнему мужчине предложили пройти освидетельствование. По его результатам у водителя нашли 0,219 миллиграмма алкоголя на литр воздуха.
Мужчину отстранили от управления машиной. На него составили административный протокол.