В Сасовском районе сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя

Инцидент произошел в районе села Алешино.

В Сасовском районе сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел в районе села Алешино.

Полицейские попросили остановиться водителя Lada. При общении с мужчиной они обнаружили у него устойчивый запах алкоголя изо рта. Также они обратили внимание на неуверенную походку.

26-летнему мужчине предложили пройти освидетельствование. По его результатам у водителя нашли 0,219 миллиграмма алкоголя на литр воздуха.

Мужчину отстранили от управления машиной. На него составили административный протокол.