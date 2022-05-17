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В Рязанской области пройдет обучающий семинар для предпринимателей
Обучающий семинар «Участие субъектов МСП и самозанятых в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ» пройдет бесплатно в пятницу, 20 мая, в «Точке кипения» в доме № 1Б по улице Каширина.

В Рязанской области пройдет обучающий семинар для предпринимателей. Его проведет корпорация «МСП» совместно с представителями крупнейших заказчиков, экспертов в области закупок и представителями электронных площадок.

Обучающий семинар «Участие субъектов МСП и самозанятых в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ» пройдет бесплатно в пятницу, 20 мая, в «Точке кипения» в доме № 1Б по улице Каширина.

Участникам расскажут, как получить доступ к закупкам крупнейших заказчиков, какие преференции и меры поддержки им установлены Правительством, а также получить ответы на актуальные вопросы, в том числе о мерах финансовой поддержки СМСП.

«Успешная коллаборация малого бизнеса и крупных заказчиков — самое надёжное решение вызовов, которые кидает нам современность», — отметил директор службы категорийных закупок банка ВТБ Дмитрий Шкирдов.

Принять участие в семинаре могут субъекты МСП и самозанятые. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://censovet.timepad.ru/event/2016832