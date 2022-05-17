В Рязанской области назвали самые редкие и популярные имена рожденных в апреле

Информацию опубликовало региональное управление ЗАГС.

В главном управлении ЗАГС Рязанской области рассказали о самых редких и популярных именах новорожденных в апреле 2022 года. Информация появилась на сайте ведомства.

Так, мальчиков чаще всего называли Артемами, Александрами, Дмитриями, Матвеями, Максимами, Михаилами, Ильями и Никитами. Девочек — Полинами, Викториями, Софиями, Варварами, Ксениями, Мариями, Аннами и Анастасиями.

Наиболее редкие имена среди мальчиков — Ян, Платон, Григорий, Елизар, Лука, Родион. Среди девочек — Алевтина, Агата, Виталина, Есения, Дарина, Злата.