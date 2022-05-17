В Рязанской области 18 мая ожидается дождь и до +16 градусов
Прогноз погоды на среду опубликовало региональное управление МЧС.
В Рязанской области в среду, 18 мая, ожидается дождь и до +16 градусов. Прогноз опубликовало
По данным синоптиков, в среду местами пройдет кратковременный дождь.
Ожидается северо-западный, северный ветер со скоростью 5-10 м/c. Местами возможны порывы до 15 м/c.
Температура воздуха по региону ночью — +3, +8 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +11, +16 градусов.