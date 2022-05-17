В Рязани 35-летний рязанец зарезал знакомого на почве конфликта из-за женщины

Трагедия случилась в ночь на 17 мая.

В Рязани 35-летний рязанец зарезал знакомого на почве конфликта из-за женщины. Подробности происшествия привел региональный следком.

Инцидент случился в ночь на 17 мая в областном центре. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в квартиру к знакомому и ударил его ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался. Позже следователи установили, что несколькими часами ранее между потерпевшим и обвиняемым произошел конфликт из-за женщины.

Мужчину задержали сотрудники ОБ ППСП УМВД России по Рязанской области. Его планируют заключить под стражу.

Возбуждено уголовное дело. По нему назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.