В России появится портал «Госуслуги молодым»
Это аналог сайта «Госуслуги». В нем будет собрана информация о событиях и льготах для молодежи, данные о грантовой поддержке.
В России появится портал «Госуслуги молодым». Об этом во вторник, 17 мая, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева,
По ее словам, это аналог сайта «Госуслуги». В нем будет собрана информация о событиях и льготах для молодежи, данные о грантовой поддержке.
Проект создают совместно с Минцифры.
«В рабочей версии проект называется „Госуслуги молодым“. Он будет представлять „точку сборки“ всех возможностей, которые сегодня существуют для молодого человека в удобном интерфейсе, форме и на понятном языке. Этот процесс оказался чуть сложнее, потому что мы планировали его запустить в начале этого года, но, скорее всего, нам удастся это сделать ближе к концу», — сказала Разуваева.