В России появится портал «Госуслуги молодым»

Это аналог сайта «Госуслуги». В нем будет собрана информация о событиях и льготах для молодежи, данные о грантовой поддержке.

В России появится портал «Госуслуги молодым». Об этом во вторник, 17 мая, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева, передали РИА Новости.

По ее словам, это аналог сайта «Госуслуги». В нем будет собрана информация о событиях и льготах для молодежи, данные о грантовой поддержке.

Проект создают совместно с Минцифры.

«В рабочей версии проект называется „Госуслуги молодым“. Он будет представлять „точку сборки“ всех возможностей, которые сегодня существуют для молодого человека в удобном интерфейсе, форме и на понятном языке. Этот процесс оказался чуть сложнее, потому что мы планировали его запустить в начале этого года, но, скорее всего, нам удастся это сделать ближе к концу», — сказала Разуваева.