В Путятине водитель мопеда врезался в прицеп «Лады»

Он не пропустил легковушку и столкнулся с прицепом, после чего скрылся.

В Путятине водитель мопеда врезался в прицеп «Лады». Подробности происшествия во вторник, 17 мая, сообщило ИД «Пресса».

Инцидент случился в субботу, 14 мая, примерно в 23.30 на 308 километре трассы М-5 «Урал» при въезде в село. Водитель мопеда Motoland 2550-ARX на перекрестке не пропустил водителя на Lada Largus с прицепом и врезался в него, после чего скрылся с места происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.