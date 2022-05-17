В Москве в ДТП с «Порше» погиб человек

30-летний водитель на Porsche не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Автомобиль перевернулся.

В Москве произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил telegram-канал 112.

Авария случилась рано утром во вторник, 17 мая, на 1-м Кожуховском проезде. 30-летний водитель на Porsche не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Автомобиль перевернулся.

Водитель скончался на месте, троих пассажиров госпитализировали.

Сообщается, что с начала года у водителя более 260 штрафов за превышение скорости.