В Красноярском крае восьмилетняя девочка выпала из окна пятого этажа

Как установили следователи, в момент трагедии с ней в квартире находился отец.

В Красноярском крае восьмилетняя девочка выпала из окна. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил региональный следком.

Инцидент случился в понедельник, 16 мая, в Ачинске. Ребенок выпал из окна пятого этажа. Следователи также сообщили, что в этот момент с ней в квартире находился отец, он спал.

«Установлено, что в квартире, где проживает ребенок, идет ремонт, и отец, устав от проведения работ, уснул. Предположительно, в это время девочка, смотрев в окно, не удержалась и упала с высоты. Семья на учете в органах внутренних дел не состоит, по месту жительства характеризуется положительно», — говорится в сообщении.

Ребенка с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.