В Иванове 31-летнего мужчину убили крючком от вешалки

Между незнакомыми друг с другом компаниями произошел конфликт. В ходе него 20-летний обвиняемый достал крючок от вешалки и нанес несколько ударов в грудь одному из мужчин.

В Иванове 31-летнего мужчину убили крючком от вешалки. Подробности происшествия во вторник, 17 мая, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Трагедия случилась в воскресенье, 15 мая возле одного из домов в Иванове. Между незнакомыми друг с другом компаниями произошел конфликт. В ходе него 20-летний обвиняемый достал крючок от вешалки и нанес несколько ударов в грудь одному из мужчин. Потерпевшего доставили в больницу, где спустя время он скончался.

Парня задержали. В настоящее время решается вопрос о его аресте. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков в крупном размере.

Возбуждено уголовное дело.