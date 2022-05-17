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Украинские военные обстреляли сахарный завод под Курском
Обстрел вели из минометов.

Украинские военные обстреляли сахарный завод под Курском. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Сахарный завод расположен на окраине села Теткино. Его обстреливали из минометов.

По словам Старовойта, при обстреле никто не пострадал. Огонь быстро удалось подавить российским пограничникам.

«Минометному обстрелу была подвергнута территория сахарного завода на окраине поселка. Огонь противника был подавлен ответными действиями наших пограничников и военных. Пострадавших нет», — написал он.

Ранее ВСУ обстреляли село в Белгородской области.