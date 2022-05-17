Стоимость сантехники в России выросла на 70% за три месяца

Рост цен коснулся смесителей, раковин, ванн и унитазов в сегменте эконом.

В России за три месяца стоимость сантехники выросла на 70%. Об этом во вторник, 17 мая, сообщило РБК со ссылкой на исследование строительной компании Pridex.

В среднем стоимость сантехники выросла от 20 до 70%. Рост цен коснулся смесителей, раковин, ванн и унитазов в сегменте эконом. Что касается премиального сегмента, здесь отмечается дефицит и рост цен на 5-25%.

Как отметило агентство, это связано с повышенным спросом. Из-за ухода европейских брендов на российском рынке остались лишь поставщики из Китая и Турции.