Рязанцев пригласили на соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут — 2022»

Соревнования начнутся 21 мая на Лыбедском бульваре в 12.00. В них примут участие 350 спортсменов из Рязанской области и соседних регионов.

Рязанский минспорт анонсировал программу всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут — 2022». Об этом во вторник, 17 мая, сообщила пресс-служба органа.

Соревнования начнутся 21 мая на Лыбедском бульваре в 12.00. В них примут участие 350 спортсменов из Рязанской области и соседних регионов.

В программе:

9:00-11:30 — комиссия по допуску участников. Дозаявка (при наличии свободных номеров);

11:45-12:00 — официальная церемония открытия;

12.00 — СТАРТ СОРЕВНОВАНИЯ

12:00-13:30 — соревнования в каждой возрастной категории;

13:30-14:30 — церемония награждения победителей и призеров.

Комиссия по допуску участников будет работать в день мероприятия на арене соревнований.

Принять участие в соревнованиях может любой желающих. Важно обязательно зарегистрироваться: https://orgeo.ru/event/22140

Справка:

Впервые «Российский Азимут» был организован и проведен в регионе в 2006 году. «Российский Азимут» — это самое масштабное и многочисленное соревнование по спортивному ориентированию в мире.