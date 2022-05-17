Проректор РГУ не вписал в декларацию 1,2 миллиона рублей

Его привлекли к дисциплинарной ответственности.

Двух проректоров рязанского вуза наказали за ложную информацию в декларациях. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Как сообщил РЗН. инфо собственный источник, речь шла о сотрудниках РГУ имени Есенина.

По версии прокуратуры, нарушения обнаружили при проверке соблюдения антикоррупционного законодательства в вузе. Так выяснилось, что проректоры в декларациях за 2018, 2019, 2020 годы указали недостоверную информацию. В частности, один из них не предоставил данные о 1,2 миллиона рублей дохода.

Сотрудников вуза привлекли к дисциплинарной ответственности.