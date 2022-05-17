Полиция проведет проверку после информации о покусанных алабаем детях в Рязанском районе

Напомним, в деревне Шахманово соседский пес покусал двоих детей — мальчика и девочку. Первого ребенка он укусил за голову, а девочку за плечо. Сейчас с детьми работают психологи.

Полиция проведет проверку после информации об алабае, который покусал двоих детей в Рязанском районе. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Также в ведомстве подтвердили, что заявление от родителей поступило.

Напомним, в деревне Шахманово соседский пес покусал двоих детей — мальчика и девочку. Первого ребенка он укусил за голову, а девочку за плечо. Сейчас с детьми работают психологи.