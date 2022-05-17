Погибший в ДТП с мотоциклом участник танцевального коллектива «Огни» был пешеходом

Погибший участник танцевального коллектива «Огни» был пешеходом в ДТП с мотоциклом в Рязани. Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полиции пояснили, что установить картину произошедшего помогли системы видеонаблюдения. Так, на камерах было видно, что 30-летний рязанец на мотоцикле Honda примерно в 2.30 ехал по дороге вблизи дома № 20 по Московскому шоссе. Он сбил пешехода — 26-летнего жителя Шацка. От полученных травм он скончался на месте.

Ранее сообщалось, что в аварии на Московском шоссе погиб пассажир мотоцикла. Однако в полиции эту информацию опровергли. Погибший был участником шацкого танцевального коллектива «Огни».