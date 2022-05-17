Песков: Россия добьется всех поставленных целей спецоперации на Украине

Россия добьется всех поставленных целей спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 17 мая, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передали РИА Новости.

По словам Пескова, решение Владимира Путина поддерживает вся страна.

«Его поддерживает вся страна, я уверен, его поддерживаете вы, его поддерживает молодежь, его поддерживают все поколения нашей страны. Мы добьемся своего, и вам будет жить лучше, ваша безопасность будет гарантирована», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия победит, так как президент страны знает, куда ведет ее.