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Песков предложил называть «недружественные» страны «враждебными»
Заявление пресс-секретарь президента России сделал на просветительском марафоне «Новые горизонты».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил считать «недружественные» страны «враждебными». Заявление он сделал на просветительском марафоне «Новые горизонты», пишет «Интерфакс».

По словам Пескова, то, что делают государства, являются войной.

«Нельзя говорить об информационных войнах, не увязывая все с общим контекстом гибридной войны. Это не только американские, британские военные советники, которые говорят украинским националистам с оружием, что им делать, которые дают им развединформацию. Нет, это и дипломатическая война, и политическая война, и попытки изолировать нас в мире, это экономическая война», — отметил официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что права частной собственности, а также на авуары и национальные деньги перестали «быть священными».

«Наши деньги, которые были в долларах и евро там на счетах, их заблокировали. Это наши с вами деньги. У нас это своровали, пытаются своровать. Мы еще за это, безусловно, будем бороться», — заявил Песков.