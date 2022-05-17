Песков предложил называть «недружественные» страны «враждебными»

Заявление пресс-секретарь президента России сделал на просветительском марафоне «Новые горизонты».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил считать «недружественные» страны «враждебными». Заявление он сделал на просветительском марафоне «Новые горизонты», пишет « Интерфакс ».

По словам Пескова, то, что делают государства, являются войной.

«Нельзя говорить об информационных войнах, не увязывая все с общим контекстом гибридной войны. Это не только американские, британские военные советники, которые говорят украинским националистам с оружием, что им делать, которые дают им развединформацию. Нет, это и дипломатическая война, и политическая война, и попытки изолировать нас в мире, это экономическая война», — отметил официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что права частной собственности, а также на авуары и национальные деньги перестали «быть священными».

«Наши деньги, которые были в долларах и евро там на счетах, их заблокировали. Это наши с вами деньги. У нас это своровали, пытаются своровать. Мы еще за это, безусловно, будем бороться», — заявил Песков.