Песков не исключил вероятной разблокировки Instagram*

По версии пресс-секретаря президента, компания не удаляла материалы, противоречащие законам России и носящие экстремистский характер. Он отметил, что в течение нескольких лет фирма отказывалась обсуждать это.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил вероятной разблокировки приложений компании Meta*. Об этом сообщило РИА Новости .

При этом, по словам Пескова, компания не удаляла материалы, противоречащие законам России и носящие экстремистский характер. Он отметил, что в течение нескольких лет фирма отказывалась обсуждать это.

«Невозможно было заставить их открыть здесь офис по закону о „приземлении“. И так далее, и тому подобное. Поэтому если соблюдаются законы РФ, возможно, открываются другие горизонты для взаимодействия», — отметил Песков.

Напомним, компанию Meta признали экстремистской в марте 2022 года.