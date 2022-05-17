Панфилова предложила передать РязГМУ пустующую часть здания на Первомайском проспекте

Речь идет о бывшем помещении Московского университета имени Витте.

Глава Рязанской гордумы Татьяна Панфилова предложила передать РязГМУ пустующую часть здания на Первомайском проспекте. Об этом она сообщила на странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава города осмотрела помещение в доме № 62 по Первомайскому проспекту. Она отметила, что филиал Московского университета имени Витте находится в другой части здания — она находится в собственности вуза.

По словам Панфиловой, здание пригодно для эксплуатации, однако требует капремонта. Она предложила РязГМУ изучить возможность использования помещения для своих целей. «Здесь требуются значительные средства на капитальный ремонт. Муниципалитет не сможет обеспечить должное финансирование. Нужны федеральные средства», — отметила Панфилова.

Как заявила глава города, руководство вуза изучит документацию, рассмотрит возможность увеличения учебных площадей, привлечения финансирования на ремонт и даст ответ.

«В случае отказа будем рассматривать другие варианты использования помещения. В городе не должно быть пустующих муниципальных зданий. Неиспользуемые помещения становятся угрозой для безопасности жителей близлежащих домов», — констатировала Панфилова.