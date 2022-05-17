Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 18
14°
Чтв, 19
13°
Птн, 20
11°
ЦБ USD 63.54 0.1 18/05
ЦБ EUR 66.36 0.54 18/05
Нал. USD 69.01 / 68 18/05 13:27
Нал. EUR 76.05 / 72 18/05 13:27
Новости
Публикации
В безопасности ли ваш ребенок? Эксперимент с проникновением в рязански...
Редакция РЗН. инфо решила проверить, улучшилась ли пров...
16 мая 12:55
1 845
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
9 мая 14:00
4 752
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
6 мая 16:59
6 382
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
11 343
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
«Ни скорая, ни пожарные не смогут доехать»: жители рязанской деревни оказались отрезаны от мира
Речь идет о деревне Гурейкино. Она находится в десяти километрах от Рязани.

Жители деревни в Рязанском районе пожаловались, что к ним не могут проехать экстренные службы. Об этом они сообщили РЗН.инфо.

Речь идет о деревне Гурейкино. Она находится в десяти километрах от Рязани.

По словам собеседницы, в 2022 году рабочие перекопали две дороги, ведущие к населенному пункту.

«Единственная дорога через Карцево по полю и через Турлатово, тоже по полю. Ни скорая, ни пожарная проехать не сможет. Мы просто отрезаны. Вдобавок пешеходные мосты у нас в аварийном состоянии. А сельская администрация не решает проблемы, только кормит завтраками», — посетовала женщина.

Пока жители деревни вынуждены смириться с ситуацией и надеяться, что экстренные службы им в ближайшее время не понадобятся.