«Ни скорая, ни пожарные не смогут доехать»: жители рязанской деревни оказались отрезаны от мира

Речь идет о деревне Гурейкино. Она находится в десяти километрах от Рязани.

Жители деревни в Рязанском районе пожаловались, что к ним не могут проехать экстренные службы. Об этом они сообщили РЗН.инфо.

Речь идет о деревне Гурейкино. Она находится в десяти километрах от Рязани.

По словам собеседницы, в 2022 году рабочие перекопали две дороги, ведущие к населенному пункту.

«Единственная дорога через Карцево по полю и через Турлатово, тоже по полю. Ни скорая, ни пожарная проехать не сможет. Мы просто отрезаны. Вдобавок пешеходные мосты у нас в аварийном состоянии. А сельская администрация не решает проблемы, только кормит завтраками», — посетовала женщина.

Пока жители деревни вынуждены смириться с ситуацией и надеяться, что экстренные службы им в ближайшее время не понадобятся.