Назван новый срок завершения работ по благоустройству в Верхнем городском парке

Об этом Юрий Фурфурак сообщил на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры во вторник, 17 мая.

Начальник управления благоустройства рязанской мэрии Юрий Фурфурак назвал новый срок завершения работ в Верхнем городском парке. Информацию он озвучил на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры во вторник, 17 мая.

Отвечая на вопрос депутатов, Фурфурак ответил, что гарантийные работы в Верхнем городском парке завершатся к 1 июня.

Кроме того, депутаты отметили, что 1 июня они планируют осмотреть выполнение работ.