Медведев: Россия не допустит развязывания Третьей мировой войны

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что российская армия и оружие «охлаждают» желание Запада развязать Третью мировую войну. В свою очередь российские власти не допустят такой ситуации, но в критической ситуации незамедлительно ответят.

Россия не допустит развязывания Третьей мировой войны. Об этом во вторник, 17 мая, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, российская армия и оружие «охлаждают» желание Запада развязать Третью мировую войну. В свою очередь российские власти не допустят такой ситуации, но в критической ситуации незамедлительно ответят.

«Арсенал современных, надежных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать Третью мировую. Мы такой ситуации не допустим. Но вынуждены постоянно напоминать, что в случае нападения на нашу страну способны дать немедленный и сверхмощный ответ. Отразить любую агрессию, которая угрожает нашему государству», — написал он.