Лавров заявил, что Россия не останется без доступа к интернету

Он добавил, что все поставленные президентом Владимиром Путиным задачи будут выполнены.

Россия не останется без доступа к интернету. Об этом во вторник, 17 мая, заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, передало «РИА ФАН».

Выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты» Лавров отметил, что все поставленные президентом Владимиром Путиным задачи будут выполнены.

«В том числе не останетесь вы без интернета, и я вместе с вами», — заявил Лавров.