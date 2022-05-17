Касимовца накажут за ложный донос о нападении

На 36-летнего мужчину завели уголовное дело.

Касимовца задержали за ложный донос о преступлении. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД .

36-летний горожанин рассказал полицейским, что накануне ночью на него напал неизвестный и ударил ножом несколько раз. По словам мужчины, у него отобрали 300 рублей под угрозой насилия. После этого преступник скрылся.

Позже выяснилось, что мужчина обращался в медучреждение. У него выявили раны спины и головы. Отмечается, что их могли нанести ножом.

Опросив пострадавшего и изучив обстоятельства происшествия, полицейские предположили, что подобное нападение маловероятно. Они изучили личность касимовца, а также узнали, чем он занимался днем и вечером накануне.

Выяснилось, что мужчина поссорился с приятелем во время распития алкоголя. Полицейские предположили, что ранения касимовец получил в ссоре. Они определили причастность 36-летнего горожанина к ложному сообщению о нападении.

По предварительным данным, приятели выпивали. Один из них устроил ссору. Во время конфликта мужчине нанесли ножевые ранения. Утром пострадавший обратился за медицинской помощью. Он решил выгородить приятеля и заявил в полицию о разбойном нападении. Отмечается, что второго участника конфликта также привлекут к ответственности.

На касимовца завели дело по части 2 статьи 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). Ему грозит до трех лет лишения свободы.