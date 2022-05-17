Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 18
14°
Чтв, 19
13°
Птн, 20
11°
ЦБ USD 63.54 0.1 18/05
ЦБ EUR 66.36 0.54 18/05
Нал. USD 69.01 / 68 18/05 13:27
Нал. EUR 76.05 / 72 18/05 13:27
Новости
Публикации
В безопасности ли ваш ребенок? Эксперимент с проникновением в рязански...
Редакция РЗН. инфо решила проверить, улучшилась ли пров...
16 мая 12:55
1 845
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
9 мая 14:00
4 752
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
6 мая 16:59
6 382
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
11 343
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Касимовца накажут за ложный донос о нападении
На 36-летнего мужчину завели уголовное дело.

Касимовца задержали за ложный донос о преступлении. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

36-летний горожанин рассказал полицейским, что накануне ночью на него напал неизвестный и ударил ножом несколько раз. По словам мужчины, у него отобрали 300 рублей под угрозой насилия. После этого преступник скрылся.

Позже выяснилось, что мужчина обращался в медучреждение. У него выявили раны спины и головы. Отмечается, что их могли нанести ножом.

Опросив пострадавшего и изучив обстоятельства происшествия, полицейские предположили, что подобное нападение маловероятно. Они изучили личность касимовца, а также узнали, чем он занимался днем и вечером накануне.

Выяснилось, что мужчина поссорился с приятелем во время распития алкоголя. Полицейские предположили, что ранения касимовец получил в ссоре. Они определили причастность 36-летнего горожанина к ложному сообщению о нападении.

По предварительным данным, приятели выпивали. Один из них устроил ссору. Во время конфликта мужчине нанесли ножевые ранения. Утром пострадавший обратился за медицинской помощью. Он решил выгородить приятеля и заявил в полицию о разбойном нападении. Отмечается, что второго участника конфликта также привлекут к ответственности.

На касимовца завели дело по части 2 статьи 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). Ему грозит до трех лет лишения свободы.