Главу фракции ЛДПР в Госдуме определят 18 мая

Об этом заявил врио руководителя партии Леонид Слуцкий.

Руководителя фракции ЛДПР в Госдуме определят в среду, 18 мая. Об этом со ссылкой на депутата Леонида Слуцкого сообщило издание « Дума ТВ ».

«Сегодня несколько с опозданием — но мы благодарны руководству Госдумы за то, что прислушались к нам и соблюли православную традицию 40 дней— будет принято решение по мандату Владимира Вольфовича [Жириновского]", — рассказал врио главы фракции.

Также на внеочередном съезде, который пройдет 27 мая в Москве, партия определит нового председателя.

Напомним, о смерти Владимира Жириновского стало известно 6 апреля. О желании стать новым главой партии заявлял бывший депутат госдумы от Рязанской области Александр Шерин. Однако позже появилась информация об его отстранении от высшего совета ЛДПР.