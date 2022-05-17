Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко приговорили к 16 годам колонии

Также ему предстоит выплатить 500 миллионов рублей штрафа.

Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко приговорили к 16 годам колонии. Об этом сообщило ТАСС .

Пресненский суд Москвы вынес приговор во вторник, 17 мая.

По совокупности двух приговоров бывшего руководителя управления «Т» ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России осудили на 16 лет колонии строгого режима. Также ему нужно выплатить 500 миллионов рублей штрафа. Дмитрия Захарченко признали виновным в получении взяток на 1,4 миллиарда рублей в течение почти 10 лет.

Помимо Захарченко, на скамье подсудимых были три человека: бывшие адвокаты Василий Критинин, Виктор Белевцов и совладелец группы компаний «1520» Валерий Маркелов. Критинин и Белевцов получили семь лет колонии строгого режима каждый, Маркелов — восемь лет колонии строгого режима и 500 миллионов рублей штрафа.

Адвокат Захарченко Валерия Тунникова сообщила ТАСС, что обжалует приговор.