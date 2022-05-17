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Bloomberg: США могут заблокировать выплаты по госдолгу России после 25 мая
В эту дату истекает срок действия генеральной лицензии. Она позволяла держателям российских гособлигаций получать по ним платежи в условиях введенных против России санкций.

Минфин США может заблокировать выплаты по госдолгу России. Об этом во вторник, 17 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Блокировка выплат может произойти 25 мая, так как в эту дату истекает срок действия генеральной лицензии. Она позволяла держателям российских гособлигаций получать по ним платежи в условиях введенных против России санкций.

Однако в случае блокировки, такой шаг станет следующим этапом финансового давления на Москву. Также сообщается, что окончательного решения по этому вопросу Минфин США еще не принял.