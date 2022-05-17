Bloomberg: США могут заблокировать выплаты по госдолгу России после 25 мая
В эту дату истекает срок действия генеральной лицензии. Она позволяла держателям российских гособлигаций получать по ним платежи в условиях введенных против России санкций.
Минфин США может заблокировать выплаты по госдолгу России. Об этом во вторник, 17 мая,
Блокировка выплат может произойти 25 мая, так как в эту дату истекает срок действия генеральной лицензии. Она позволяла держателям российских гособлигаций получать по ним платежи в условиях введенных против России санкций.
Однако в случае блокировки, такой шаг станет следующим этапом финансового давления на Москву. Также сообщается, что окончательного решения по этому вопросу Минфин США еще не принял.