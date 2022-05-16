Жители центра Рязани почти на сутки остались без воды

Воду отключили в воскресенье, 15 мая, из-за восстановительных работ на водопроводе на улице Циолковского.

Жители центра Рязани пожаловались, что в домах почти сутки нет воды. Об этом они сообщили РЗН.инфо.

Воду отключили в воскресенье, 15 мая, из-за восстановительных работ на водопроводе на улице Циолковского.

Воды не было по адресам:

улица Циолковского, дома №№ 18, 20, 22 (техникум);

улица Горького, дома №№ 2, 2/6;

улица Юннатов, дом № 4.

По словам рязанцев, воду дали около 20:00 15 мая, но через пару часов выключили на всю ночь. По состоянию на 8:30 в понедельник, 16 мая, воду не дали.

Позже в мэрии сообщили врем отключения воды.