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Весенний «Эрудит» определил лучших знатоков Рязанского приборного завода
В интеллектуальном состязании приняли участие 20 команд в составе четырех игроков.

На Государственном Рязанском приборном заводе провели командный турнир весенний кубок Эрудит ГРПЗ-2022. В интеллектуальном состязании приняли участие 20 команд в составе четырех игроков.

Кубок проходил в два этапа. На первом — командам задали 16 вопросов с четырьмя вариантами ответа на каждый. На обсуждение каждого вопроса давалось 15 секунд. Выбранные ответы заносились в игровые бланки. За каждый правильный ответ начислялось одно очко.

Во втором этапе состязаний команды получили 16 вопросов, которые не касаются энциклопедических знаний, а проверяют умение мыслить логически и использовать имеющийся интеллектуальный багаж. Время на обсуждение одного вопроса — минута. За каждый верный ответ в копилку команды добавлялось одно очко.

«Интеллектуальные состязания Эрудит ГРПЗ пользуются большой популярностью среди работников предприятия. Такие игры развивают логическое мышление, учат быть настойчивыми в достижении цели и работать в команде на общий результат, что, несомненно, помогает в ежедневной работе, — отметил председатель молодежного центра АО „ГРПЗ“ Евгений Лынов. — В этот раз было много команд-новичков, что не может не радовать. Приглашаем всех желающих заводчан принять участие в последующих этапах состязаний. Ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!»

По итогам турнира все команды-участницы отмечены дипломами, а победители и призеры, набравшие наибольшее количество баллов, еще и денежным вознаграждением.

Интеллектуальные состязания Эрудит ГРПЗ проводятся на заводе на протяжении многих лет. В этом году также планируется проведение летних, осенних и зимних игр. Организатором мероприятия выступает молодежный центр АО «ГРПЗ».