В Сараевском районе женщина на мотоцикле сбила девятилетнего ребенка

Инцидент случился в селе Желобово.

В Сараевском районе женщина на мотоцикле сбила девятилетнего ребенка. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщило ИД «Пресса».

Инцидент случился в селе Желобово в пятницу, 13 мая, в 17.50. Женщина за рулем мотоцикла Racer-150 ехала по улице Центральной. Внезапно перед ней выскочил девятилетний ребенок. Она его сбила.

Пострадавшего с травмой ноги доставили в больницу. Он находится на стационарном лечении.