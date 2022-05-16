В Рыбном 20-летнему москвичу дали условный срок за сбыт поддельных купюр

Осужденный купил в Москве 17 поддельных денег Центробанка различного номинала. Он приехал в Рязань и сбыл их, покупая продукты в магазинах.

В Рыбном 20-летнему москвичу дали условный срок за сбыт поддельных купюр. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Осужденный купил в Москве 17 поддельных денег Центробанка различного номинала. Он приехал в Рязань и сбыл их, покупая продукты в магазинах.

Молодой человек признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.