В Рыбном 20-летнему москвичу дали условный срок за сбыт поддельных купюр
Осужденный купил в Москве 17 поддельных денег Центробанка различного номинала. Он приехал в Рязань и сбыл их, покупая продукты в магазинах.
В Рыбном 20-летнему москвичу дали условный срок за сбыт поддельных купюр. Об этом в понедельник, 16 мая,
Осужденный купил в Москве 17 поддельных денег Центробанка различного номинала. Он приехал в Рязань и сбыл их, покупая продукты в магазинах.
Молодой человек признал вину и раскаялся в содеянном.
Суд назначил ему пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.