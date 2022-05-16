В Рязани закупят оборудование на 273 миллиона для нового онкодиспансера

В Рязани для нового онкодиспансера закупят оборудование на 273 миллиона рублей. Соответствующие тендеры появились на сайт госзакупок.

Управление капитального строительства Рязанской области выделило 108 млн 381 тысячу 891 рубль и 164 млн 746 тысяч 944 рубля. Поставщик обязан поставить по два комплекта видеоэндоскопического комплекса для проведения колоноскопии, фотодинамической терапии, бронхоскопии и для выполнения эндоскопических вмешательств. Кроме того, он должен собрать, установить, монтировать и ввести в эксплуатацию оборудование, а также провести инструктаж для специалистов.

Выполнить работы следует до 31 декабря 2022 года.

Напомним, что в Рязани с апреля 2020 года начали строить новое здание онкодиспансера. Ввести в эксплуатацию медучреждение планируют в сентябре 2022 года.