В Рязани вынесли приговор ВИЧ-инфицированному мужчине, изнасиловавшего девушку у вокзала

Угрожая убийством, он изнасиловал 26-летнюю рязанку, с которой познакомился на улице незадолго до преступления.

В Рязани суд вынес приговор в отношении жителя Челябинска 1988 года рождения, которого признали виновным в изнасиловании, а также поставлении другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

5 июня 2021 года обвиняемый находился в пьяном состоянии недалеко у вокзала «Рязань-1». Угрожая убийством, он изнасиловал 26-летнюю рязанку, с которой познакомился на улице незадолго до преступления. Также он сообщил девушке, что есть опасность заражения ВИЧ-инфекцией, так как он был инфицирован и может быть источником заражения для других.

Следствие получило доказательства причастности мужчины к преступлениям. Виновному назначили 7 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.