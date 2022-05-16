В Рязани отключили воду на восьми улицах
Воды не будет до 13 и до 17 часов.
В понедельник, 16 мая, в Рязани воду отключили на восьми улицах. Об этом сообщил
До 13 часов воды не будет по адресам:
- улица Фирсова, с дома № 4 корпус 1 по дом № 24, дом № 6 корпус 1 (детсад № 91);
- улица Лермонтова, с дома № 8а по дом № 22, дом № 14 (детсад № 96), дом № 22 (школа № 15).
До 17 часов воды не будет по адресам:
- улица Новоселов, дома №№ 25, 27, 29;
- улица Тимакова, дома №№ 11, 13, 15/2;
- улица Горького, дома №№ 2, 4;
- улица Циолковского, дома №№ 18/6, 20, 22;
- улица Юннатов, дома №№ 2/6, 4;
- улица Советской Армии, дом № 5.
Подвоз воды организовали по между домами №№ 18 и 20 по улице Циолковского.
Ранее жители центра города сообщили, что в их домах почти сутки нет холодной воды.