В Рязани отключили воду на восьми улицах

Воды не будет до 13 и до 17 часов.

В понедельник, 16 мая, в Рязани воду отключили на восьми улицах. Об этом сообщил сайт мэрии.

До 13 часов воды не будет по адресам:

улица Фирсова, с дома № 4 корпус 1 по дом № 24, дом № 6 корпус 1 (детсад № 91);

улица Лермонтова, с дома № 8а по дом № 22, дом № 14 (детсад № 96), дом № 22 (школа № 15).

До 17 часов воды не будет по адресам:

улица Новоселов, дома №№ 25, 27, 29;

улица Тимакова, дома №№ 11, 13, 15/2;

улица Горького, дома №№ 2, 4;

улица Циолковского, дома №№ 18/6, 20, 22;

улица Юннатов, дома №№ 2/6, 4;

улица Советской Армии, дом № 5.

Подвоз воды организовали по между домами №№ 18 и 20 по улице Циолковского.

Ранее жители центра города сообщили, что в их домах почти сутки нет холодной воды.