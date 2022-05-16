В Рязани на улице Песоченской полицейские обнаружили наркопритон

Полицейские установили, что в квартире 27-летнего рязанца собираются компании молодых людей. В ходе проверки выяснилось, что там организован наркопритон — гости и хозяин собираются для употребления синтетических наркотиков.

В Рязани на улице Песоченской полицейские обнаружили наркопритон. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские установили, что в квартире 27-летнего рязанца собираются компании молодых людей. В ходе проверки выяснилось, что там организован наркопритон — гости и хозяин собираются для употребления синтетических наркотиков.

Деятельность наркопритона пресекли, хозяина квартиры задержали.

Полицейские также изъяли предметы, используемые для употребления наркотиков.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.