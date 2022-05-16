В Рязани на улице Песоченской полицейские обнаружили наркопритон
Полицейские установили, что в квартире 27-летнего рязанца собираются компании молодых людей. В ходе проверки выяснилось, что там организован наркопритон — гости и хозяин собираются для употребления синтетических наркотиков.
В Рязани на улице Песоченской полицейские обнаружили наркопритон. Об этом в понедельник, 16 мая,
Полицейские установили, что в квартире 27-летнего рязанца собираются компании молодых людей. В ходе проверки выяснилось, что там организован наркопритон — гости и хозяин собираются для употребления синтетических наркотиков.
Деятельность наркопритона пресекли, хозяина квартиры задержали.
Полицейские также изъяли предметы, используемые для употребления наркотиков.
В отношении рязанца возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.