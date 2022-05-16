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В Рязани на стадионе ЦСК прошел День здоровья и спорта
В программу Дня здоровья вошли соревнования мини-футболу, армспорту, по настольному теннису, шашкам, пауэрлифтингу, дартсу, бочче, мастер-классы по северной ходьбе, по воркауту, зимнему плаванию, спортивному метанию ножа, интересному и новому виду спорта по лакросс.

В субботу, 14 мая, в Рязани на стадионе ЦСК провели День здоровья и спорта. Об этом сообщили в региональном минспорте.

Парад открытия возглавил ветеран спорта, судья всероссийской категории, председатель совета ветеранов физической культуры и спорта Рязанской области Илья Крючков.

Заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин и депутат Рязанской областной Думы, директор рязанского филиала Московского политехнического университета, Игорь Мурог обратились с приветственными словами к участникам праздника.

Во время мероприятия вручили удостоверения о присвоении званий и знаков отличия комплекса ГТО.

В программу Дня здоровья вошли соревнования мини-футболу, армспорту, по настольному теннису, шашкам, пауэрлифтингу, дартсу, бочче, мастер-классы по северной ходьбе, по воркауту, зимнему плаванию, спортивному метанию ножа, интересному и новому виду спорта по лакросс.

Рязанцы участвовали в спортивных конкурсах: жонглировании мячом, веселые старты, упражнения со скакалкой, бросок мяча в баскетбольное кольцо и другие.

Граждане, относящиеся к VI ступени комплекса от 18 до 29 лет выполнили нормативы ГТО. Представители других ступеней могли в тестовом режиме пройти испытания.

Призерам и победителям состязаний вручили памятные подарки. Мероприятия ко Дню здоровья и спорта прошли также в муниципальных образованиях.