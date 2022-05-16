В Рязани мужчина до смерти избил 75-летнего знакомого

Тело пенсионера обнаружили в подъезде одного из домов на улице Костычева.

В Рязани мужчина до смерти избил 75-летнего случайного знакомого. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил региональный следком.

Инцидент произошел 10 мая в подъезде одного из домов по улице Костычева. Между 49-летним рязанцев и его 75-летним знакомым произошел конфликт на фоне алкогольного опьянения. Тогда первый до смерти избил пенсионера. Его тело обнаружили на следующий день.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.