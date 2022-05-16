В районе Мазановки украинские спецслужбы подорвали аммиачную селитру

В результате взрыва ядовитое облако высотой около одного километра переместилось в сторону Краматорска.

В районе Мазановки украинские спецслужбы подорвали аммиачную селитру. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в Минобороны, передали РИА Новости.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел в 13.35 на ферме. ВСУ подорвали фугас с усиленной накладкой одной тонны аммиачной селитры.

В результате взрыва ядовитое облако высотой около одного километра переместилось в сторону Краматорска. В последующем украинские националисты планируют обвинить Россию в применении отравляющих веществ.