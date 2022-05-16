В районе «Азовстали» ввели режим тишины
После переговоров 16 мая в районе комбината ввели режим тишины и открыли гуманитарный коридор.
В районе «Азовстали» в Мариуполе ввели режим тишины. Об этом сообщили в Минобороны, передает
После переговоров 16 мая в районе комбината ввели режим тишины и открыли гуманитарный коридор.
Пострадавших доставят в больницу на территории ДНР.
Ранее стало известно, что с территории «Азовстали» вышли девять украинских военнослужащих под белым флагом.
В конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские войска и подразделения ДНР освободили Мариуполь. На заводе «Азовсталь» по всему периметру заблокировали до двух тысяч боевиков.