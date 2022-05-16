В Приморье мужчина погиб после перестрелки между двумя компаниями

Ранение получил мужчина 1998 года рождения, который умер в больнице.

В поселке Рощино в Приморье произошла перестрелка между двумя компаниями, погиб человек. Возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СКР.

В сети появился ролик с места произошедшего. На нем видно, что стрельба произошла на парковке. У двух молодых людей были предметы, похожие на оружия. Отмечается, что конфликт между пьяными местными жителями произошел из-за женщины.

Ранение получил мужчина 1998 года рождения, который умер в больнице.

На месте работают криминалисты, личности подозреваемых устанавливаются.