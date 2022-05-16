В Касимовском районе произошел пожар, пострадал мужчина

Пострадавший получил ожоги лица и кистей рук, с которыми его доставили в больницу.

В поселке Гусь-Железный Касимовского района сгорела баня. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило 16 мая в 1:45. Площадь пожара составила один квадратный метр.

На пожаре пострадал мужчина 1990 года рождения. Он получил ожоги лица и кистей рук, с которыми его доставили в больницу.

Причина произошедшего и ущерб устанавливаются. На место выезжали два автомобиля и четыре сотрудника противпожарной службы.