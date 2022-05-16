В Касимове задержали двух местных жителей, скрывавшихся от суда. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение 27-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении преступления по статье «Кража». Он пытался скрыться от суда, его объявили в федеральный розыск. Злоумышленника разыскали и задержали.
Также касимовские полицейские разыскали 20-летнюю местную жительницу. Ее обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Уголовное дело передали в суд, но обвиняемая скрылась от суда и была объявлена в федеральный розыск. Полицейские установили местонахождение злоумышленницы и задержали ее.
Задержанных передадут инициаторам розыска.
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.