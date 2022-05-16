В Касимове задержали двух местных жителей, скрывавшихся от суда

Задержанных передадут инициаторам розыска.

В Касимове задержали двух местных жителей, скрывавшихся от суда. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение 27-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении преступления по статье «Кража». Он пытался скрыться от суда, его объявили в федеральный розыск. Злоумышленника разыскали и задержали.

Также касимовские полицейские разыскали 20-летнюю местную жительницу. Ее обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Уголовное дело передали в суд, но обвиняемая скрылась от суда и была объявлена в федеральный розыск. Полицейские установили местонахождение злоумышленницы и задержали ее.

Задержанных передадут инициаторам розыска.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.