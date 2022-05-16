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В Центробанке предложили ввести двухдневный срок охлаждения денежных переводов
Теперь банки будут приостанавливать денежные переводы на счета, которые используются дропперами. Причиной такого решения стала деятельность мошенников.

В Центробанке предложили ввести двухдневный срок охлаждения денежных переводов. Соответствующее предложение в понедельник, 16 мая, поступило от директора департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в telegram-канале регулятора.

Теперь банки будут приостанавливать денежные переводы на счета, которые используются дропперами. Причиной такого решения стала деятельность мошенников.

«Мы предлагаем внести изменения и обязать банки на два дня приостанавливать переводы на счета, информация о которых содержится в специальной базе Центрального банка. В этой базе содержится информация о дропперских счетах, которые используются злоумышленниками для снятия и вывода денежных средств, похищенных у наших граждан», — отметил Уваров.

Мошенники используют различные схемы обмана, однако конечная их цель — перевод средств на чужой счет. По мнению Уварова, период охлаждения поможет сохранить средства россиян.

«В настоящее время по закону операция должна быть совершена в течение трех рабочих дней. Таким образом, банки не нарушают права наших граждан», — добавил Уваров.