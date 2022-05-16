В Белоруссии нашли тело одного из трех детей, пропавших в Смоленске в начале марта

7 марта в Смоленске пропали три ребенка: двое братьев и восьмилетний мальчик. Они вышли из дома и ушли в неизвестном направлении. В последний раз их видели на берегу реки Днепр. Тело одного из братьев на следующие сутки обнаружили в реке водолазы.

В Белоруссии нашли тело второго ребенка из трех, которые пропали в Смоленске. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил региональный следком.

7 марта в Смоленске пропали три ребенка: двое братьев и восьмилетний мальчик. Они вышли из дома и ушли в неизвестном направлении. В последний раз их видели на берегу реки Днепр. Тело одного из братьев на следующие сутки обнаружили в реке водолазы.

Второго ребенка нашли в Витебской области Белоруссии в месте разлива Днепра. Криминалисты установили, что на теле десятилетнего мальчика нет признаков насильственной смерти.

Поиск третьего — восьмилетнего мальчика продолжается.